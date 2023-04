Prima si finge predicatore, poi si spaccia per carabiniere ed occupa abusivamente un alloggio

TRIESTE - Suonava il campanello e spacciandosi per un predicatore riusciva a convincere un anziano ad aprirgli il portone del condominio per benedire le abitazioni. In questo modo aveva scoperto che un appartamento era disabitato e si era piazzato all’interno risolvendo il problema del freddo invernale. Nei giorni a seguire l'uomo, un 37enne romeno, ha cominciato a fare amicizia con i nuovi vicini e per rassicurarli si spacciava per carabiniere. Ma non tutti si sono fidati e nel giro di qualche mese hanno scoperto l’inganno. Con le sue poche cose, il 37enne ha rimediato anche una denuncia e un processo che lo ha visto alla fine condannato.

A distanza di anni, l’uomo è stato controllato dalla Radiomobile di Aurisina, impegnata in un controllo di retrovalico, mentre viaggiava su un autobus di linea diretto in Francia. I militari hanno dunque scoperto che era ricercato per un mandato di cattura della Procura di Torino. Infatti deve scontare 2 anni di reclusione per violazione di domicilio e usurpazione di titoli. Ora si trova al carcere del Coroneo.