Capriolo resta incastrato in una cancellata vicino alla ferrovia

TRIESTE - Brutta disavventura per unrimastodi fronte la linea ferroviaria, nelle vicinanze della centrale elettrica di Opicina. E' accaduto questa mattina, sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Muggia. Dopo aver liberato l’animale, usando il divaricatore idraulico, lo hanno abbeverato e dopo un controllo veloce per verificare l’assenza di eventuali ferite lo hanno rimesso in libertà.