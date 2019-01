Capodanno in piazza tra musica e controlli: 10mila persone in festa

di E.B.

TRIESTE - A dare il benvenuto al 2019, stanotte in Piazza dell'Unità d'Italia, sono stateche hanno atteso la mezzanotte ballando e divertendosi sulle note dei maggiori successi di ieri e oggi suonati dal palco. Poi il countdown e tutti con gli occhi all'insù per gustare il tradizionale spettacolo pirotecnico sul mare accompagnato nel finale dalle note del "Nessun dorma" tratto dalla Turandot di Puccini. Le basse temperature non hanno frenato la voglia di fare festa dei triestini che hanno archiviato il 2018 e salutato l'anno nuovo ritrovandosi nel salotto buono del capoluogo giuliano. Una serata all'insegna della musica e dello spettacolo, promossa dal Comune. Diecimila dunque - secondo i dati diffusi dal Comune - gli accessi autorizzati alla piazza ma gli spettatori si sono assiepati anche lungo le Rive. Serrati i controlli delle forze dell'ordine ai varchi, con file di persone in attesa di entrare prima e dopo lo scoccare della mezzanotte. Vietato l'accesso - se in possesso -A mezzanotte sul palco sono giunti gli auguri dell'amministrazione comunale, rappresentata tra gli altri dall'assessore al Commercio e volontariato Lorenzo Giorgi.