Capodanno, non si ferma al rosso: violento schianto tra il taxi e un'Alfa

TRIESTE - Violento schianto tra un taxi e un'Alfa Romeo Giulietta questa notte, poco dopo le 23 in via Mazzini, angolo via San. Spiridione. Ingenti i danni per entrambi i mezzi coinvolti (il taxi è finito sul marciapiede abbattendo un palo) tanto da far temere il peggio ma fortunatamente gli occupanti non hanno riportato ferite gravi. Sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati all'Ospedale di Cattinara. Lo schianto sarebbe stato causato da un semaforo rosso non rispettato ma saranno le immagini delle telecamere a rivelare chi ha provocato l'incidente. Sul posto anche la Polizia e i Vigili del Fuoco. © RIPRODUZIONE RISERVATA