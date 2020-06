Cane resta incastrato con la testa nel foro d'areazione: salvato

TRIESTE - Intervento dei Vigili del Fuoco in Largo Nicolini, per il salvataggio di un cane incastrato con la testa nel foro d’areazione di una cucina. La squadra ha lavorato un'ora per riuscire a liberare la bestiola. Un’operazione non facile per non rischiare di fare del male al cane : non potendolo inizialmente raggiungere direttamente dall'interno dell'abitazione vista la presenza di un Pitbull, i vigili del fuoco hanno dovuto operare dall'esterno. Sul posto i Cinovigili, i Vigili urbani e il personale del Asu Gi. Ultimo aggiornamento: 15:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA