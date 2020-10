Va a caccia sul Carso triestino e il cane cade per dieci metri in una cavità, l'animale recuperato dal Soccorso Alpino e Speleologico

Questa mattina, giovedì 22 ottobre, poco dopo le ore 11 i soccorritori del Soccorso Alpino e Speleologico sono intervenuti in località Bristie a Sgonico, in provincia di Trieste sul Carso, per aiutare un cacciatore che voleva calarsi all'interno della cavità in cui era caduto il suo cane. Con l'aiuto delle corde, un soccorritore alpino e un soccorritore speleologo si sono calati una decina di metri all'interno della cavità e hanno recuperato l'animale riconsegnandolo al padrone.

Gli stessi soccorritori si sono poco dopo immediatamente spostati a Malchina, sopra Visogliano, dove una donna era caduta da cavallo, a supporto dell'elisoccorso. La donna, una triestina del 1961, ha subito un trauma cranico nella caduta: è stata portata all'ospedale Cattinara di Trieste in eliambulanza





