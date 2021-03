Record di cancellazioni dall'Astrazeneca: 1 su 3 disdicono, poi il calo rientra per l'effetto Draghi

TRIESTE - Va progressivamente ridimensionandosi in Friuli Venezia Giulia l'alto numero di cancellazioni delle prenotazioni da parte di persone che avrebbero dovuto vaccinarsi con l'AstraZeneca. Cancellazioni pari a un terzo delle persone in graduatoria, percentuale tra le più alte in Italia. Lo ha confermato l'assessore regionale alla Sanità e vicegovernatore, Riccardo Riccardi, segnalando che in queste ore sono tanti coloro che stanno accettando la somministrazione.

Secondo Riccardi, come riporta anche il sito locale TriestePrima, avrebbe avuto un forte impatto il fatto che il capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, e il Commissario straordinario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, siano stati vaccinati proprio con dosi di AstraZeneca. Nonché l'annuncio del premier Mario Draghi che si vaccinerà con il siero di produzione anglo svedese.