Cancellate le pagine social del Comune: aperta un'istruttoria

MUGGIA - Cancellate le pagine social ufficiali del Comune di Muggia, Facebook e Instagram. L’amara sorpresa è emersa nei giorni scorsi, segnalata al neo eletto sindaco Paoo Polidori in prima battuta dai cittadini, che quelle pagine le seguivano ormai da anni. «Un gesto poco corretto - commenta Polidori - che dimostra soprattutto il poco rispetto nei confronti dei muggesani. Le pagine social ufficiali dei Comuni sono patrimonio del Comune. Un patrimonio di anni, cancellato con un clic. Un gesto che davvero pare incomprensibile dal punto di vista istituzionale. Perché a tutti gli effetti sembra una sorta di ripicca nei nostri confronti, che però non colpisce tanto noi quanto tutti i cittadini di Muggia». Polidori annuncia che a breve saranno aperti nuovi profili, per fornire quella comunicazione social che ormai è diventata essenziale nel contatto quotidiano con le persone. Ma che ci vorrà naturalmente tempo e nuovi mezzi per recuperare tutto il bagaglio di informazioni e di utenti andato perso. E anticipa anche di aver fatto aprire un’istruttoria dall’avvocatura, «per chiarire le responsabilità di un gesto - conclude - che ci sembra davvero insensato».