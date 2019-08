Profugo minorenne cammina sulle rotaie e ferma il treno: denunciato

di E.B.

TRIESTE - Tragedia sfiorata sulla tratta Udine-Tarvisio dove un giovanedal personale di un treno merci. L'episodio risale allo scorso 7 agosto ma la Polizia ferroviaria ne dà notizia oggi. Un attimo prima, infatti,per scongiurare il pericolo che potesse essere travolto.Il ragazzo ha avuto l’ardire di chiedere perfino un passaggio ai conducenti del treno. Accompagnato negli uffici, è risultato essere un minore straniero,. Oltre a vedersi contestato l’ingresso ed il soggiorno illegale sul territorio nazionale, il giovane è stato denunciato anche pere successivamente affidato ad una comunità della zona.Solo qualche giorno prima,, gli operatori della Polizia Ferroviaria erano già intervenuti per un episodio analogo. Anche in quel caso il Centro Operativo Compartimentale di Trieste era stato attivato da due macchinisti, i quali avevano dovuto bruscamente arrestare la corsa di un convoglio a causa della presenza, sui binari, di una giovane friulana, B.E., di Azzano Decimo, che aveva deciso di raggiungere la stazione di Cusano seguendo la linea ferrata esenza rendersi conto della gravità del suo comportamento. Alla fine del mese scorso , invece, una pattuglia della Polizia Ferroviaria di Udine era intervenuta a Torviscosa, in quanto un automobilista, residente a Portogruaro, nel tentativo di passare in velocità il passaggio a livello al momento della chiusura,con il proprio veicolo tra le sbarre mentre sopraggiungeva un “Frecciarossa” da Trieste. L’inconveniente si è concluso senza incidenti.