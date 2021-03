Cammina in bosco e trova una "bomba": era un proiettile bellico

TRIESTE - Un escursionista ha rinvenuto in una zona boschiva in località Medeazza, nel comune di Duino Aurisina, un ordigno bellico. Ha informato il 112 e sul posto si è recato personale della Squadra Volante del Commissariato di di Duino Aurisina, che ha messo in sicurezza l'area in attesa dell'arrivo degli artificieri del Nucleo regionale della Polizia di Stato. Si trattava di un proietto di artiglieria, calibro 75 mm., risalente al primo conflitto mondiale.

