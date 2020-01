Camion dei rifiuti prende fuoco sulla statale: spazzatura in fiamme

TRIESTE - Intervento dei Vigili del fuoco sulla strada statale 202: mentre stava transitando un camion delle immondizie ha preso fuoco. Dopo aver provveduto a spegnere l'incendio della spazzatura all'interno del camion, successivamente il mezzo è stato scortato presso l'inceneritore di Trieste per poter scaricare i rifiuti e metterlo in sicurezza. Non risultano persone ferite. © RIPRODUZIONE RISERVATA