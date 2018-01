Camionista perde il controllo del tir in A4, la motrice finisce nel fosso

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOGLIANO REDIPUGLIA (Gorizia) - Avrebbe potuto avere esiti ben più gravi la fuoriuscita autonoma di unavvenuta lungo la autostradanel territorio del comune di Fogliano Redipuglia. Il conducente delha perso il controllo del veicolo mentre stava procedendo sulla corsia di marcia in direzione, poco dopo il casello.A uscire di strada solo la motrice mentre il rimorchio è rimasto sulla carreggiata. Nessun altro mezzo in transito è rimasto coinvolto. A prestare il primissimo soccorso all'autista è stato l'equipaggio di una vettura di servizio dell'che stava facendo rientro da. Per fortuna l'uomo alla guida non ha riportato ferite; precauzionalmente è stata comunque inviata sul posto una ambulanza dalla centrale Sores di Palmanova.Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Gorizia, intervenuta sul posto per i rilievi e la viabilità insieme al personale di Autovie Venete e ai soccorsi meccanici. È successo intorno poco prima delle 17 di oggi, mercoledì 31 gennaio.