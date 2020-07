Camion sfonda il passaggio a livello: traffico ferroviario bloccato da e per Trieste

TRIESTE - Un camion questa mattina, venerdì 24 luglio, verso le otto, ha tranciato i cavi dell’alta tensione a un passaggio a livello di Redipuglia: bloccato il traffico ferroviario da e per Trieste. Il camion non ha divelto solo le sbarre, ma ha demolito l'intera struttura, abbattendo anche un palo. Subito è scattato l'intervento per ripristinare i collegamenti elettrici e poter riaprire almeno un binario. Nel frattempo sono stati attivati i bus sostitutivi. Oltre ai ritardi si segnalano anche treni cancellati. Come conferma Fs, è stata interrotta ora la corsa del regionale veloce 2801 e l'azienda sta organizzando il trasporto con il bus.

Pesanti i disagi sottolineati via "social" da numerosi pendolari.



