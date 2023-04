Camion iraniano "imbottito" di droga: sequestrati 22 chili di oppio

TRIESTE - La Guardia di Finanza ha sequestrato nel porto di Trieste 22,6 chilogrammi di sostanza stupefacente (oppio) abilmente nascosta nel doppiofondo di un autoarticolato con targa iraniana. Attraverso un proficuo scambio info-operativo tra tutte le forze in campo, a seguito dell’attività info-investigativa effettuata dalle stesse, l’autoarticolato iraniano, proveniente dal porto turco di Pendik, è stato vincolato allo sbarco e controllato in maniera più approfondita. Gli operatori della Guardia di Finanza, dell’Agenzia delle Dogane, e della Polizia di Frontiera Marittima hanno proceduto all' ispezione del mezzo. In un primo momento, l’analisi della merce ha dato esito negativo. Solo un attento esame della motrice ha reso possibile l’individuazione di un doppiofondo ricavato nel vano marmitta contenente l’oppio. Sia l’autoarticolato che la droga nascota al suo interno sono stati sottoposti a sequestro penale. Sono attualmente in corso le attività d’indagine, coordinate dal Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Massimo De Bortoli, finalizzate all’individuazione delle persone coinvolte nella vicenda.