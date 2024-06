TRIESTE - I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire in via delle Campanelle, a seguito di una richiesta di soccorso tecnico per un camion incastrato, che non ha causato feriti. Il mezzo si è incastrato in tratto ripido e in discesa, e l'intervento è risultato particolarmente complesso vista la esigua zona operativa, che permette piccoli e lenti movimenti. Il personale ha operato con diverse attrezzature presenti sul furgone, oltre che con l'ausilio del Verricello della autogru, cercando di sollevare e tirare il mezzo, fino alla completa messa in sicurezza. Sul posto oltre alla Polizia locale, anche il personale di Enel, che ha provveduto alla messa in sicurezza della linea elettrica aerea, che passa sopra al mezzo pesante: operazione quest'ultima che ha reso ancor più difficoltoso l'intervento di soccorso tecnico urgente.