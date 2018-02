Cambia casa e lascia il cane solo e senza cibo: denunciato 33enne

di E.B.

TRIESTE - Abbandonato nel vecchio appartamento dove il padrone viveva in affitto, senza cibo e circondato da feci e pipì. Sventurato protagonista di questa storia è undi proprietà di un 33enne,. le sue iniziali, ora gindiziato di. Fortunatamente grazie ad una segnalazione, la Polizia locale è intervenuta e ha salvato l'animale. L'intervento risale agli inizi del mese di gennaio in zona. Gli operatori hanno verificato che il proprietario del cane da qualche mese non abitava più in quella casa in affitto dove, però, aveva lasciato Fido. I vicini hanno riferito che, talvolta, qualcuno portava del cibo al cane ma da un po', nessuno era stato visto entrare nell'appartamento e Fuffianche di notte. Grazie all'si è scoperto che il cane era un meticcio di poco più di un anno e il suo proprietario risultava irreperibile.Polizia locale e Servizio di veterinaria della Azienda Sanitaria hanno programmato subito un sopralluogo congiunto e grazie all'intervento dei proprietari dell'appartamento sono riusciti ad entrare nell'abitazione dove le: numerose feci e deiezioni liquide erano disseminate sul pavimento del soggiorno e nel corridoio, a disposizione di Fuffi solamente unae nessun cibo. Il cane appariva estremamente magro ed esibiva unghie lunghe nelle zampe anteriori, sinonimo di scarsissima attività motoria. Il sequestro di Fuffi è stato eseguito dalla Polizia locale con i medici del servizio veterinario ed attualmente è stato accolto in un centro idoneo. L'ipotesi di reato nel confronti del proprietario è di abbandono e maltrattamento di animali.