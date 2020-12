Calci e pugni alle auto e ai bidoni dell'immondizia: denunciato

TRIESTE - La Polizia di Stato ha denunciato per danneggiamento e rifiuto di fornire le proprie generalità un cittadino marocchino. L'uomo è stato notato da un passante in via Udine e in piazzetta Belvedere intento a dare calci e pugni a veicoli in sosta e a cassonetti dell’immondizia. È stata contattata la sala operativa della Questura tramite il 112 e sul posto è stato inviato prontamente personale della Squadra Volante. Lo straniero si è rifiutato più volte di fornire le proprie generalità e non è stato in grado di motivare il suo comportamento. Danneggiati un furgone e quattro motocicli.

