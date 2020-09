Calci da karatè contro una vetrina e le auto: nei guai due giovani

TRIESTE- La Polizia di Stato ha denunciato per danneggiamento un giovane triestino da qualche mese maggiorenne e un minore. Hanno danneggiato la vetrina di un negozio e due autovetture in sosta in via Diaz colpendole con dei calci stile karate e saltando sul cofano di uno dei due veicoli. Sono stati notati da un passante che ha informato la sala operativa della Questura tramite il 112. Personale di una Volante è prontamente

intervenuto, li ha identificati e, una volta ricostruito l'episodio, li ha denunciati alla Procura della Repubblica.