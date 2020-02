Calci alle colonnine elettriche delle barche: minorenne nei guai

TRIESTE - La Polizia di Stato ha denunciato un minorenne italiano che, ubriaco, ha danneggiato - sferrando calci - alcune colonnine elettriche utilizzate per l’allacciamento della corrente alle imbarcazioni, ormeggiate presso una società velica, in riva Grumula. Il giovane è stato però notato da alcune persone presenti in zona che hanno allertato la sala operativa della Questura tramite il 112. Sul posto una Volante che ha identificato il minore e un suo amico, maggiorenne, estraneo ai danneggiamenti. Successivamente è stato affidato ai genitori. © RIPRODUZIONE RISERVATA