Ubriaco prende a calci le auto in sosta: sanzionato un 30enne

TRIESTE - La scorsa notte la Polizia di Stato ha denunciato per danneggiamento un cittadino marocchino, 30enne. E’ stato notato da un residente colpire con calci gli specchietti e e le carrozzerie di alcune autovetture in sosta in via Svevo. È stata informata la sala operativa della Questura tramite il 112 e sul posto si sono recate prontamente due Volanti. Gli operatori hanno fermato e identificato nei pressi lo straniero, che si trovava in palese stato di alterazione psicofisica. E’ stata danneggiata in particolare una Fiat 500. Lo straniero è stato sanzionato amministrativamente anche per aver violato la normativa antipandemica. A tal proposito, nell’ambito dei controlli del territorio predisposti in ambito provinciale dal Questore e finalizzati anche a garantire il rispetto delle norme, sono stati sanzionati quattro avventori di due bar in piazza Garibaldi, assieme ai titolari degli stessi esercizi commerciali. Consumavano bevande alcoliche all’esterno e alla vista degli operatori hanno cercato di dileguarsi.

La scorsa notte, inoltre, una Volante ha notato in piazza della Cattedrale uno scooter con il bloccasterzo disinserito e numerose ammaccature sulla carrozzeria. Il mezzo è risultato essere stato rubato lo scorso 11 settembre e, dopo le formalità rito, è stato restituito al legittimo proprietario. Danneggiata, infine, ieri pomeriggio una Fiat Punto in via Diacono. Un giovane è stato notato infrangere il vetro anteriore destro con un sasso, prelevare qualcosa dall’interno dell’abitacolo e scappare. Sul posto si è recata una Volante e si è appreso dal proprietario del mezzo che il ladro gli aveva sottratto il portafoglio, contenente denaro e documenti. Indagini in corso