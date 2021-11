Cagnolino precipita per venti metri dal sentiero Rilke: salvato dai pompieri

TRIESTE - Un cane è precipitato sotto il sentiero Rilke ed è stato salvato dai Vigili del fuoco e dal personale specialista Speleo Alpino Fluviale. Stava facendo una passeggiata con il suo padrone, un turista di nazionalità francese, quando è caduto da un dirupo sotto il sentiero Rilke precipitando per una ventina di metri: in soccorso dell'animale, sono intervenuti i soccorritori allertati dal proprietario dell’animale, sono arrivati sul posto e hanno raggiunto il punto in cui era finito il cane. L’operazione di salvataggio è stata eseguita con tecniche di soccorso Saf e gli sforzi dei soccorritori sono stati premiati: il cane stava bene ed è stato restituito al suo padrone.