Cade sugli scogli e non riesce più ad alzarsi: finisce all'ospedale

di E.B.

TRIESTE - Incidente nel tardo pomeriggio di ieri ai Filtri di Aurisina dove è dovuta intervenire la squadra di Opicina e la squadra Nucleo Soccorso Subacqueo Acquatico del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per il soccorso di una persona. Una donna era caduta sugli scogli e non riusciva più a muoversi accusando un forte dolore alla gamba. I Vigili del Fuoco hanno collaborato con il personale del 118 per stabilizzare la signora infortunata sulla barella spinale e, dopo averla trasportata sull’ambulanza, è stata trasferita all’ospedale per le cure del caso.