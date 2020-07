Cade in spiaggia sbattendo la testa, soccorsa una 52enne

TRIESTE - Una squadra del Nucleo Soccorso Subacqueo Acquatico dei Vigili del fuoco e il personale nautico del Porto vecchio, sono intervenuti al Porticciolo di S.Croce per soccorrere un persona ferita. Giunti sul posto via mare assieme al personale sanitario, hanno soccorso una turista di 52 anni di Busto Arsizio che era caduta e aveva battuto la testa, per poi trasportarla sull'imbarcazione e successivamente sull’ambulanza in attesa presso l'attracco della Capitaneria di Porto di Trieste. © RIPRODUZIONE RISERVATA