Cade sul sentiero e batte la testa su una pietra: 86enne all'ospedale

TRIESTE - Un uomo di 86 anni - triestino - si è procurato un trauma cranico e una ferita aperta a seguito di una caduta lungo il sentiero nunero dodici che sale a Monte Grisa. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti che lo hanno trovato a terra. Gli stessi sono andati incontro ai soccorritori per agevolare l'individuazione del punto sul sentiero in cui l'uomo si trovava. Lo hanno raggiunto i soccorritori della stazione di Trieste del Soccorso alpino che lo hanno medicato e imbarellato per portarlo fino all'ambulanza, dove nel frattempo erano giunti anche i vigili del fuoco. L'uomo è rimasto sempre cosciente ma si è procurato una ferita profonda impattando su una pietra carsica, non si sa se in seguito ad un mancamento o ad una scivolata. L'intervento si è concluso nell'arco di mezz'ora circa.