Cade un pannello alla scuola primaria Luigi Mauro: nessun alunno ferito

TRIESTE - Un pannello del controsoffitto, installato nell'atrio della scuola primaria «Luigi Mario» di Trieste, è caduto ieri pomeriggio mentre gli alunni stavano giocando all'esterno dell'edificio. Nessuna persona è rimasta ferita, fa sapere oggi l'Istituto comprensivo, spiegando che ora l'area è stata delimitata in attesa di accertamenti. Si tratta di un pannello «molto leggero di circa 40 centimetri per 40», spiega il direttore dei servizi generali e amministrativi, Riccardo Mauro, e «il suo deterioramento potrebbe essere collegato a infiltrazioni, ma gli accertamenti da parte dei tecnici sono in corso». Ad accorgersi della caduta di parte del controsoffitto è stato un collaboratore scolastico. «Immediatamente l'Istituto ha contattato il Comune - riferisce Mauro - che nell'arco di 15 minuti ha inviato i tecnici per effettuare controlli sugli altri pannelli e per mettere in sicurezza l'area. È stato inoltre fatto un sopralluogo sul tetto ma non è stato apparentemente rilevato un ristagno d'acqua». In generale, «quanto accaduto non dovrebbe mai succedere - conclude Mauro - ora bisogna individuare le cause della caduta per intervenire».