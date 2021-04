Giallo a Trieste: scoperti due cadaveri in una casa. Prima vittima anziana, l'altra più giovane

TRIESTE - I cadaveri di due persone sono stati trovati in un appartamento in via Giulia a Trieste. Sul posto la polizia scientifica, la squadra volanti, la squadra mobile e il medico legale per accertare l'identità e le cause della morte. A quanto si apprende, una delle due persone è anziana, di circa 80 anni, l'altra più giovane. A trovare i cadaveri sono stati i vigili del fuoco, intervenuti nell'appartamento dopo una segnalazione dei vicini di casa, i quali avvertivano un cattivo odore proveniente dall'abitazione.