«C'è una persona armata in casa», ma è falso allarme: 37enne nei guai

TRIESTE - Serata movimentata quella di ieri - 6 maggio - in via Settefontane per una lite all’interno di un appartamento e che, stando alla segnalazione pervenuta alla Sala operativa della Questura, vedeva la presenza diSono intervenute due Volanti che hanno appuratoE’ stato ricostruito l’episodio e sono state identificate le persone coinvolte. Un moldavo, di 37 anni, non nuovo a fatti del genere, è stato denunciato per. Sempre nella giornata di ieri, la Polizia di Statoha dato esecuzione ain esecuzione a quanto emesso nel giugno 2016 dalla Procura della Repubblica di Milano ai danni di una cittadina rumena. Durante un posto di controllo effettuato nei pressi dell’ex valico italo-sloveno di Fernetti, personale del Reparto Prevenzione Crimine di Padova, ha fermato un furgone con a bordo. Dagli accertamenti effettuati, a carico della donna è emerso questo rintraccio e, dopo le formalità di rito, la donna è stata accompagnata in carcere per espiareper tentato furto aggravato in concorso. Infine, ieri mattina, personale della Squadra Volante si è recato pressodella stazione di servizio di piazza Foraggi dove ignoti hanno rubato ildell’idrogetto dopo aver forzato la colonnina probabilmente con un cacciavite. Sono in corso indagini per risalire a uno o più autori del gesto.