Latitante fermato su un bus diretto in Slovenia: «Stavo andando a costituirmi»

TRIESTE - Un quarantenne, cittadino romeno, è stato arrestato dai Carabinieri di Aurisina (Trieste) dopo essere stato fermato su di un pullman diretto in Slovenia: ai militari dell'Arma l'uomo, nei cui confronti pendeva un mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale romeno di Iasi, avrebbe detto di essere «diretto in Romania per costituirsi».



Nel suo Paese di origine, il 25enne si era reso responsabile di diversi furti per cui era stato condannato a 3 anni di detenzione. Al termine delle verifiche, i Carabinieri lo hanno condotto nel carcere del capoluogo giuliano, a disposizione del presidente della Corte d'Appello che ora dovrà pronunciarsi sull'estradizione. Nel contempo l'uomo potrà esprimersi e chiedere di potere scontare la pena in un carcere italiano. La decisione della Corte d'Appello verrà poi comunicata al ministero della Giustizia che informerà il dicastero romeno. Si tratta del secondo arresto compiuto dai Carabinieri nel corso di questa settimana nell'ambito delle attività quotidiane di controllo di retrovalico.

