Burlo Garofolo al top per ricerca scientifica: è il primo in Italia

di E.B.

TRIESTE - L’Irccs Burlo Garofolo, ospedale materno-infantile di riferimento per il Friuli Venezia Giulia e coordinatore della Rete pediatrica regionale, è ilper qualità della ricerca scientifica, il 28^ al mondo. Il dato è stato pubblicato nei giorni scorsi dall’autorevole “THE” - Times Higher Education,in valutazione della qualità dell’istruzione nel mondo, che pubblica ogni anno una delle più accreditate classifiche delle Università mondiali. Il riconoscimento è particolarmente prestigioso in quanto non riguarda solo la ricerca sanitaria e in campo biologico, ma tutta la ricerca scientifica. L’analisi - che si focalizza sugli Istituti di ricerca indipendenti e non contempla le Università - è stata pubblicata nei giorni scorsi ed è un riconoscimento di elevato valore per l’attività svolta dal Burlo, in quanto indica la cda tutta Europa: Times Higher Education è infatti una fonte estremamente autorevole per orientare e facilitare le scelte degli studenti nel trovare i migliori Centri di ricerca al mondo dove formarsi, in specifici settori, in particolare in campo scientifico.