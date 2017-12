Brucia appartamento mentre i proprietari sono fuori, il gatto muore asfissiato

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Per cause ancora da accertare, un appartamento all'ultimo piano di un condominio di viale XX Settembre ha preso fuoco nella serata di ieri - lunedì 25 dicembre - mentre i padroni di casa non c'erano. Non risultano persone intossicate nè ferite ma il gatto dei proprietari è morto nonostante i Vigili del Fuoco abbiano tentato di metterlo in salvo. Sul posto anche la Polizia locale che ha chiuso al traffico l'area interessata dalle operazioni di messa in sicurezza e spegnimento del rogo che ha danneggiato anche il tetto.