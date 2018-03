Neutralizzate sul greto del torrente le bombe trovate nella villa di Trebiciano

di Paola Treppo

TRIESTE e GORIZIA - Sono stati neutralizzati glie i residuati bellici rinvenuti in località, a, il 17 marzo scorso.Le operazioni di bonifica sono state ultimate ieri mattina, venerdì 23 marzo, dal Team Eod del 3° Reggimentodi, in esecuzione del decreto di dissequestro e contestuale distruzione emano dalla Procura della Repubblica di Trieste.Ilè avvenuto nel greto del torrente Torre nel comune di(Gorizia). Responsabile delle operazioni militari di ritrovamento, riconoscimento, messa in sicurezza e distruzione finale, il primo maresciallo dell'Esercitoin forza al 3° Reggimento genio Guastatori di Udine.Sono stati fatti brillare unaMinenwerfer da 17 cm caricara di esplosivo, unacalibro 105 mm carica di esplosivo, una seconda granata di artiglieria calibro 75 mm pure carica, una bomba da mortaio calibro 60 mm, una bomba a mano modello Bulletin numero 59 carica di esplosivo, 42integre di vario calibro per armi portatili e, infine, 15 bossoli relativi a cartucce di vario calibro.L'attività di bonifica, con fornello a cielo aperto, con l'utilizzo di esplosivo in dotazione all'Esercito, è stata condotta dai team Eod e ha riguardato l'intera villa di Trebiciano dove si è verificata l'che ha causato ladi una persona.Le operazioni di messa in sicurezza hanno avuto inizio lo scorso 17 marzo e si sono concluse ieri. Il team ha operato alla bonifica nellasin dai primi istanti dopo l'esplosione.