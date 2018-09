di E.B.

TRIESTE - Super lavoro fino alla tarda serata di ieri - sabato 22 settembre - per iintervenuti tra via Forti e via Grego nel rione di Borgo San Sergio per un. Alla squadra del distaccamento, intervenuta con un autopompaserbatoio e un mezzo fuoristrada dotato del modulo per incendi boschivi è stata inviata dalla sede centrale dei vigili del fuoco di Trieste un'ulteriore squadra a bordo di un 'altro mezzo fuori strada dotato del modulo per incendi boschivi. Giunti sul posto i vigili del fuoco, a causa della conformazione del territorio interessato dall'incendio, hanno operato con i due mezzi fuoristrada e a piedi utilizzando delle "pompette" manuali e battitori. L'incendio, le quali cause sono ancora da accertare, ha interessatoe le fiamme sono state ulteriormente alimentate dalla Bora che ieri soffiava forte sulla città. In ausilio ai vigili del fuoco è stato richiesto l'intervento dei volontari della protezione civile.