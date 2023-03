Maltempo, in Fvg alberi crollati e motorini caduti: 150 le chiamate di soccorso Foto

Danni causati dal maltempo in Friuli Venezia Giulia. Trieste è sferzata dalla bora ma il vento forte non risparmia anche gli altri territori della regione.

Trieste

Raffiche di Bora oltre i 120 chilometri orari e con una media di 73 km/h. Secondo le previsioni meteo, il vento dovrebbe calmarsi solo nel pomeriggio di domani, giovedì 2 marzo, per oggi, invece, bisognerà continuare a fare i conti con i disagi del maltempo. Diversi gli interventi effettuati finora dai vigili del fuoco, che sono stati impegnati con alberi crollati, motorini caduti e cornicioni pericolanti. In particolar modo, nel rione San Giovanni i pompieri sono intervenuti per la rimozione di un albero, che ha colpito un'abitazione e un'auto parcheggiata. In via del Lazzareto vecchio bloccata la viabilità a causa della caduta di una lastra di metallo, probabilmente staccatasi dal tetto di uno degli edifici circostanti. Sospeso il collegamento marittimo del Delfino verde e chiusi al pubblico i giardini comunali. Al momento sono 150 le chiamate di soccorso arrivate al servizio Nue112 e che riguardando danni ed effetti causati dal vento forte nella zona Isontina e di Trieste. Lamiere divelte e danni da maltempo da Duino-Aurisina a Slivia.

Cividale del Friuli

La Sor ha ricevuto una segnalazione proveniente da Cividale del Friuli dove si segnalava il parziale scoperchiamento della copertura di tunnel di protezione per balle di fieno, poi messo in sicurezza dai Volontari della Protezione Civile del Comune. Inoltre, su attivazione della Polizia locale, i volontari di Protezione Civile del Comune di Cividale del Friuli sono intervenuti lungo la viabilità di ingresso nord alla Città Ducale per la rimozione di un grosso ramo rovinato su una automobile posteggiata all'interno della quale non c'erano persone.