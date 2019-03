Boom di sciatori sulle piste: 200mila a febbraio, è record

di E.B.

TRIESTE - Sono quasi 3 milioni i passaggi ai tornelli enei poli sciistici del Friuli Venezia Giulia. Si tratta del «miglior risultato degli ultimi 10 anni». Da "record" anche la settimana appena trascorsa - dal 25 febbraio al 3 marzo - che ha fatto segnarerispetto alla stessa settimana del 2018. Sono i dati diffusi oggi da PromoturismoFvg. Un risultato "sorprendente" se paragonato alle due stagioni precedenti, osserva, nonostante l'alluvione di fine ottobre e la poca quantità di neve naturale caduta in inverno. Nei prossimi giorni i poli di Ravascletto-Zoncolan, Tarvisio e Sella Nevea saranno terreno di allenamento per le squadre che si preparano alla Coppa del Mondo di Kranjska Gora: a Tarvisio e Sella Nevea ci saranno la Nazionale italiana di gigante e i talenti francesi e svizzeri, mentre in Carnia si alleneranno le nazionali francese, con Alexis Pinturault e Clément Noël, italiana e svedese