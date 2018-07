Prigioniero dell'ascensore della gru a 27 metri di altezza /Il salvataggio

TRIESTE - Dopo alcune ore di lavoro i vigili del fuoco sono riusciti a liberare e a riportare a terra una persona rimasta bloccata nell'ascensore di un «cavaliere» (una gru per la movimentazione di container) a un'altezza di 27 metri. L'allarme è scattato alle ore 6.50 e sul posto, al molo VII del porto di Trieste, sono giunti una prima squadra e l'autoscala della sede centrale dei vigili del fuoco di Trieste. Questi hanno dovuto aprire un varco nella cabina dell'ascensore e da quello far uscire la persona per poi portarla a terra con il cestello dell'autoscala. L'intervento si è protratto fino alle ore 8.30.

