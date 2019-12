Blitz nel ristorante: 100 chili di pesce sequestrato dalla guardia costiera

TRIESTE - Quasi 100 chilogrammi di pesce sequestrato in un ristorante cittadino perché privo di documentazione che ne attestasse la tracciabilità ed avviato a distruzione a tutela della salute dei consumatori; un’imbarcazione adibita ad immersioni subacquee scoperta invece in attività di pesca, con a bordo un’ingente quantità di prodotto ittico e attrezzi riservati ai pescatori professionisti, ai quali faceva concorrenza in maniera illegittima. Sono questi i più importanti episodi di un’intensa attività di controlli sulla filiera ittica, svolti dalla Guardia Costiera del Friuli Venezia Giulia nell’ambito dell’operazione complessa nazionale denominata “Mercato Globale”; come tutti gli anni il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto si preoccupa di assicurare il massimo sforzo dei propri nuclei di ispettori pesca nel mese di dicembre, a tutela dei consumatori, che in questo periodo tradizionalmente aumentano gli acquisti di prodotti ittici, e per garantire che sulle tavole degli italiani non arrivino prodotti inidonei al consumo e potenzialmente pericolosi per la salute umana.



I risultati dell’attività della Capitaneria di porto di Trieste e degli altri uffici marittimi della Regione ammontano a complessive 181 ispezioni, che hanno comportato circa 550 controlli, effettuati nei confronti di unità da pesca - in mare o presso i punti di sbarco - mercati ittici, grossisti, supermercati, pescherie, ristoranti e autoveicoli frigo dedicati al trasporto di prodotto ittico, questi ultimi soprattutto presso i valichi di frontiera. Sono state elevate 22 sanzioni amministrative, per un totale di 41.730 Euro, con 20 sequestri che hanno riguardato più di tre quintali di prodotto ittico e 30 attrezzi da pesca.









Ultimo aggiornamento: 15:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA