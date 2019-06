Blitz dei Nas al ristorante "La Caprese": sanzioni per 7mila euro

di E.B.

TRIESTE - Nella serata di ieri 13 giugno, i Carabinieri di via Hermet, con il supporto di personale specializzato del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Udine e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trieste, hanno eseguito un controllo nellache si trova sia all’interno che all’esterno del Palazzo del Tergesteo in piazza della Borsa. Le verifiche hanno riguardato gli aspetti della sicurezza alimentare e l’impiego dei lavoratori e hanno fatto emergere irregolarità. In particolare, il personale Nas ha postotra cozze, vongole, tonno e prosciutto, per i quali non erano rispettate le prescrizioni in ordine alla tracciabilità. Sono inoltre state rilevate carenze a livello igienico e irregolarità relative alle attestazioni previste per gli operatori del settore alimentare, che erano mancanti o scadute. Per tali violazioni sono state comminateIl personale del Nas ha inoltre attivato l’Azienda Sanitaria per la valutazione delle carenze strutturali riscontrate. Per quanto riguarda i controlli sul personale impiegato a vario titolo presso il ristorante, è stata accertata la presenza di un lavoratore irregolare,. È al vaglio, sotto il profilo penale, l’assunzione di unsul territorio nazionale, circostanza per la quale sarà informata la Procura della Repubblica di Trieste. I controlli dei Carabinieri nel settore della ristorazione proseguiranno per tutto il periodo estivo così da garantire un’estate sicura per i triestini e per i turisti anche sotto il profilo della sicurezza alimentare.