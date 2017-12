Black out blocca la sanità: tecnici al lavoro per ripristinare il sistema

di E.B.

TRIESTE- Sistema informatico sanitario in tilt questa mattina in Friuli Venezia Giulia a causa del blocco di un server. Il black out ha riguardato tutti i settori, dalle strutture ospedaliere a quelle sanitarie ma anche i medici di medicina generale. Ha reso impossibile la refertazione on line, le ricette elettroniche provocando anche un allungamento dei tempi negli ambulatori e pronto soccorsi regionali. Tutte le pratiche elettroniche sono state svolte a mano. I tecnici di Insiel si sono messi alla ricerca del guasto e sono al lavoro per ripristinare il sistema. Il black out informatico non ha messo a repentaglio la sicurezza dei pazienti ma le proteste non sono mancate.