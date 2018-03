Fiumi di birra di contrabbando: maxi sequestro sul confine

di E.B.

TRIESTE - Maxi sequestro di birra sul confine. Per la precisione,scoperti dalla Finanza nell’ambito di un servizio di controllo a ridosso del confine con la Slovenia dove i militari hanno fermato un autocarro di immatricolazione moldava diretto in Italia. L’ispezione dettagliata del veicolo e dei bagagli ha permesso di rinvenire i 576 litri di birra di origine rumenacaratterizzante i prodotti soggetti ad accisa. Dopo le formalità di rito, il conducente alla guida del veicolo è stato segnalato all’Autorità doganale di Trieste per la violazione al Testo Unico sulle Accise e gli è stata contestualmente comminata la sanzione amministrativa da 516 a 3.098 euro con il sequestro amministrativo del prodotto introdotto nel territorio nazionale in evasione totale d’accisa, l’imposta che grava sui prodotti alcolici. La prosecuzione del controllo, esteso al resto del carico trasportato, ha permesso di rilevare ulteriore merce trasportata senza il previsto documento di trasporto: per quest’ultima sanzione, il trasgressore ha provveduto all’oblazione mediante il