Ubriaco respinto al Bingo, sfascia tutto: 25enne in manette

TRIESTE - Gli hanno negato l'accesso al locale dove si gioca al Bingo probabilmente perché visibilmente ubriaco e molesto, allora lui - forte e corpulento - è riuscito a entrare lo stesso e furiosamente ha cominciato a spaccare tutto quello che capitava a tiro. Protagonista della vicenda è uno straniero di 25 anni, con precedenti penali, che è stato bloccato dagli agenti delle Volanti intervenute sul posto e arrestato. È accaduto nel primo pomeriggio al Bingo di piazza Goldoni, a Trieste, dove il giovane ha causato notevoli danni.

Prima di essere fermato, però, l'uomo ha ferito leggermente un uomo della sicurezza del locale, che è stato soccorso e portato all'ospedale di Cattinara per accertamenti. Poi, una volta sopraggiunti, i poliziotti hanno dovuto faticare non poco per immobilizzarlo.