Bimbo precipita in un pozzo mentre gioca al parco con gli amichetti

GORIZIA - Un bambino che frequenta i centri estivi a Gorizia è precipitato questa mattina, mercoledì 22 giugno, in un pozzo al Parco Coronini Cronberg e vigili del fuoco e personale del 118 stanno cercando di recuperarlo.



L'incidente è avvenuto verso le ore 11: un gruppo di bambini di un centro estivo privato, gestito dai Salesiani, stava facendo visita al parco realizzato in centro a Gorizia nella seconda metà dell'Ottocento.



Uno di questi bambini, pare di 12 anni, è precipitato dentro un pozzo; pare si fosse arrampicato sopra la copertura per cercare indizi di una caccia al teroso e che questa abbia ceduto, facendolo precipitare nel pozzo; subito gli animatori del centro estivo hanno dato l'allarme e sul posto sono interventi i vigili del fuoco di Gorizia con il personale sanitario del 118, facendo scattare l'operazione di recupero del piccolo che però non rispondeva alle chiamate dei soccorritori, facendo temere che sia gravemente ferito. Ultimo aggiornamento: 12:23