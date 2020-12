Bevono e mangiano nel bar di un albergo: sanzionati dai carabinieri

MUGGIA - Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati al rispetto della normativa anti-Covid, nella giornata di ieri 2 dicembre i Carabinieri di via Hermet hanno sanzionato il bar di un albergo di Muggia. Durante il controllo all’esercizio sono stati trovati alcuni avventori, non alloggiati presso la struttura ricettiva, che consumavano bevande in violazione del divieto di consumare cibi o bevande sul posto o nelle adiacenze dei locali. Il gestore dell’esercizio e gli avventori sono stati sanzionati e per il bar è stata disposta la chiusura per cinque giorni.

