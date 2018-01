Maratona Bavisela, l'ex presidente deve restituire 6.300 euro al Comune

di E. B.

TRIESTE - L'ex presidente della maratona Baviseladeve restituire 6.372 euro al Comune di Trieste a titolo di danno erariale causato da. Lo stabilisce la sentenza di condanna emessa dalla Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia. Nel mirino era finita la manifestazioneche, organizzata dal comitato "no stress" si svolse nel maggio 2008 con "l'indebita percezione di contributi pubblici per l'organizzazione dell'evento". Indagini effettuate anche sotto il profilo penale avevano portato a riscontrare - in sede di rendicontazione dell'impiego di un finanziamento pari a 18mila euro - come "fossero stati indicati e prodotti documenti non corrispondenti ad oneri ammissibili o effettivamente sostenuti". Nella sentenza si parla di "e non veritiera" e di "operazioni fraudolente". Persino di una "doppia fatturazione" al fine di conseguire un doppio rimborso.Benedetti aveva patteggiato in sede penaleper truffa aggravata nell'utilizzo di fondi pubblici. Nonostante Benedetti risultasse vice presidente del comitato "no Stress" ma di fatto era "l'unico vero gestore" rispetto agli altri due componenti "meramente formali". I giudici contabili rilevano anche la presenza di Benedetti in più associazioni contemporaneamente: le stesse a vario titolo ricorrevano all'utilizzo di fondi pubblici. Nel computer del condannato "sono stati rinvenutitra prestazioni afferenti alla manifestazione Bentornati Topolini e a quella della Bavisela". E sempre nella sentenza si legge che "Benedetti in prima persona ha contribuito consapevolmente alla costruzione delle, con chiara finalità ingannatoria nei confronti dell'ente erogatore".