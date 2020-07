Foiba di Basovizza, storica visita di Mattarella e del presidente sloveno Pahor

TRIESTE - Ultimi dettagli e ultimi sopralluoghi alla vigilia della storica visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del suo omologo sloveno Borut Pahor, in programma domani lunedì 13 luglio. È pronto il dispositivo di sicurezza, che si avvale di 300 persone giunte anche da fuori città, con reparti specializzati. La visita sarà breve - dalle 11 alle 16 circa - ma intensa, con tappe cariche di significati intensi alla riconciliazione tra i due Paesi.



Dopo lo scambio di saluti a Villa Opicina, per la prima volta il più alto rappresentante di una nazione nata dalla disgregazione della ex Jugoslavia renderà omaggio alle vittime italiane delle foibe. Poi Mattarella e Pahor depositeranno una corona, con i nastri dei sue Stati, al cippo di Basovizza, inaugurato nel settembre 1945 per ricordare quattro giovani antifascisti della minoranza slava condannati dal Tribunale speciale e fucilati nel 1930. Ci sarà quindi la firma del protocollo per il passaggio della proprietà del Narodni Dom a una fondazione costituita dalle associazioni che rappresentano la minoranza di lingua slovena. Allo scrittore sloveno, naturalizzato italiano, Boris Pahor, saranno conferite onorificenze dal Capo dello Stato Mattarella e dal presidente Pahor. La giornata si concluderà con l'incontro, nella sede della Regione, fra Mattarella e i rappresentanti delle associazioni esuli.