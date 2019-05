Barcolana a numero chiuso, per la prima volta solo 2700 barche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRIESTE - Si respira già aria di Barcolana e quest'anno non senza novità. Rispetto agli anni precedenti, infatti, le iscrizioni online partono con largo anticipo, ma l'edizione 2019, in programma il 13 ottobre, ha il sapore di un inizio di anno accademico per aspiranti studenti alle facoltà a numero chiuso. Già, perché la manifestazione di punta del mare del Fvg fissa un tetto massimo di iscrizioni: non più di 2.700 barche.