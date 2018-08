Barcolana, il manifesto della discordia "scompare", Polidori: «Non si vedrà»

di E.B.

TRIESTE - Chiusa la polemica tra Comune e Società velica di Barcola e Grignano, dopo le incomprensioni dei mesi scorsi scaturite dal manifesto dell'edizione 2018 della firmato da. L'epilogo è stato un comunicato congiunto (Comune e società velica) che «concordano sull'importanza diattorno alla grande festa della Barcolana». Polidori semplifica:Insomma, è stato commissionato, è stato realizzato, è stato prodotto, ma nessuno lo vedrà.L'artistaè la protagonista del poster mentre sventola una bandiera con il claim dell'evento, un messaggio forte che non è passato inosservato:(tradotto: siamo tutti sulla stessa barca). La reazione del Comune non si era fatta attendere per voce delche agli inizi di luglio aveva definito «inaccettabile, di pessimo gusto, immorale che si faccia propaganda politica con una manifestazione, la Barcolana, che appartiene a tutta la città. Mi sto muovendo per farmi consegnare la convenzione stipulata con il Comune di Trieste. Se ci dovesse essere qualche margine di manovra per rinsavire da questa becera strumentalizzazione politica, ebbene, da assessore ai grandi eventi, si sappia che lo utilizzerò fino in fondo. E non mi si venga a fare i panegirici sulle spiegazioni ufficiali, la gente non è fessa».La volontà è quella di «condividere una linea guida» che, dichiara il vicesindaco leghista, «permetta di avere chiari gli obblighi di Barcolana nei confronti del coorganizzatore dell'evento, il Comune di Trieste, e di lavorare affinché, da qui in poi, i messaggi siano coordinati e adeguati al fine ultimo di unire e non dividere i cittadini. Il Comunedi Barcolana e ha espresso le proprie contrarietà agli organizzatori dell'evento».Dal canto suo, il presidente della Società velica Mitja Gialuz afferma: «Abbiamo posto le basi per metterci alle spalle le incomprensioni dei giorni scorsi eall'amministrazione comunale nell'organizzazione di Barcolana 50». L'approvazione preventiva del programma delle attività «saranno i momenti in cui condividere il racconto della manifestazione su un piano di inclusione e collaborazione». Barcolana ha aggiornato il vicesindaco su concept, svolgimento e strategie relative all'evento consvolte finora e su quelle da svolgere, con l'obiettivo di condivere i contenuti. Il Comune ha stigmatizzato che la comunicazione relativa al manifesto della Barcolana «sia stata effettuata sin qui senza preventiva condivisione, su un particolare target nazionale e internazionale, e che d'ora innanzi gli ulteriori progetti di comunicazione dovranno essere condivisi».