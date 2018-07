Barcolana, il manifesto della Abramovič fa infuriare il Comune

di E.B.

TRIESTE - Dopo Pistoletto, Gillo Dorfes e il fotografo Maurizio Galimberti, quest'anno èla firma scelta da Illy per il, una delle regate più grandi del mondo. Ambramovič, che nelle sue perfomance ha fatto del corpo opere d'arte, è la protagonista del poster mentre sventola una bandiera con il claim dell'evento. Un messaggio forte che ha come portabandiera l'artista montenegrina:, siamo tutti sulla stessa barca, è la scritta che celebra la cinquantesima edizione della regata. «È un messaggio che parla di sostenibilità - ha spiegato-, indica che abbiamo un destino comune, che dobbiamo prenderci cura della terra e che possiamo raggiungere la felicità solamente attraverso l'altruismo». «La società contemporanea ci obbliga a giocare in squadra. Non c'è più spazio per gli individualismi, che sono molto tipici del popolo italiano» ha concluso il patron di Illy. Non si è fatta attendere sui social la reazione del vicesindaco di Trieste(Lega) che si sfoga in un post su Facebook: «Inaccettabile, di pessimo gusto, immorale che si faccia propaganda politica con una manifestazione, la Barcolana, che appartiene a tutta la città! Mi sto muovendo per farmi consegnare la convenzione stipulata con il Comune di Trieste. Se ci dovesse essere qualche margine di manovra per rinsavire da questa, ebbene, da assessore ai grandi eventi, si sappia che lo utilizzerò fino in fondo! E non mi si venga a fare i panegirici sulle spiegazioni ufficiali, la gente non è fessa!»