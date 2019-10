"Un mare di manifesti" racconta 30 anni di regate della Barcolana

TRIESTE - Dalle prime locandine anni 90 al primo manifesto firmato Franco Pace nel 1999, fino a quelli più recenti che proiettano la Barcolana nel mondo dell'arte: inaugurata a Trieste la mostra «Un mare di manifesti» ospitata nella sede del Piccolo. Presenti il presidente di Barcolana, Mitja Gialuz, e l'illustratrice Olimpia Zagnoli che ha firmato il manifesto dell'edizione. In mostra, anche i manifesti più controversi come quello realizzato da Marina Abramovic e raffigurante la stessa artista mentre sventola una bandiera con su scritto «We are all in the same boat», o ancora quello realizzato da Massimo Cetin nel 2009, raffigurante una modella trasformata in sirena con alcune forme troppo in evidenza e per questo censurato inizialmente dagli sponsor.



Il presidente Gialuz ha posto l'accento sull'anno 1999 «un punto di svolta grazie a Franco Pace e alla sua visione. Da allora sono stai coinvolti personaggi importanti come Grillo Dorfles e Marina Abramovic, e accademie di primo piano come quella di Brera». Dal 2015, ha proseguito, «è nata la collaborazione con Carlo Bach (direttore artistico di illycaffè, ndr) e la illycaffè con cui ci unisce la linea artistica». Nel manifesto di questa edizione, ha aggiunto infine l'autrice, nella raffigurazione di un fiore che domina sulle vele della Barcolana è contenuto un messaggio: «ricordare la fragilità dell'ambiente naturale oggi sotto attacco».

