Barcolana 50, conto alla rovescia: oltre 400 eventi in programma

TRIESTE - Conto alla rovescia per la 50. edizione dellache tingerà di bianco il golfo del capoluogo giuliano la seconda domenica di ottobre. Una festa in mare ma anche a terra già a partire dal 5 ottobre prossimo con. Qualche esempio? Un'uscita in mare per una dimostrazione pratica di navigazione astronomica. Un incontro per parlare delle curiosità legate agli stabilimenti balneari di Trieste. E, ancora, un laboratorio di 'doodling' per ripercorre i temi principali dei 50 anni della Barcolana, l'apertura del Villaggio sulle Rive della città, la mostra fotografica «C'ero anch'io» - che ripercorre 50 anni di storia della regata - e un incontro con lo. Eventi, mostre, laboratori, conferenze, realizzati con i partner e che guardano anche al futuro della regata. Tra gli obiettivi «strategici» da raggiungere dopo «il giro di boa» del 50/mo anniversario, ha osservato il presidente di Barcolana,, c'è «l'internazionalizzazione dei suoi valori» e lo sviluppo di nuovi progetti: «promozione del territorio, creazione di valore per Trieste e il Fvg, sviluppo e salvaguardia di temi fondamentali, quali la cultura del mare, lo sport praticato a tutti i livelli, il volontariato e l'impegno dei cittadini nella costruzione di un evento che è patrimonio di tutti». Durante l'incontro la Società Velica di Barcola e Grignano, che organizza la regata, e le Assicurazioni Generali hanno sottoscrittoper il prossimo triennio, Generali sarà presenting sponsor accompagnando Barcolana nello sviluppo internazionale. «Ci piace che non sia solo un fatto isolato la presenza di Generali durante la Barcolana - ha spiegato il presidente di Generali,- ma qualcosa che continua poi durante l'anno e negli anni a venire per consentire alla Barcolana di diventare non solo l'evento straordinario del mese di ottobre, ma qualcosa di continuativo. Qualcosa - ha concluso - che si presenta non soltanto a Trieste e in Italia, ma al mondo con tutte le sfaccettature che riguardano la realtà umana, tecnologica, sportiva e culturale».