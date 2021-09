Barcolana, donne e ambiente al centro della 53ª edizione

TRIESTE - La RoundItaly Genova- Trieste, la Barcolana Sea Summit e il lavoro congiunto con Generali per dare evidenza alle donne di mare. Sono alcune novità della 53/a edizione della Barcolana, in programma dal primo al 10 ottobre e presentata oggi a Trieste. La prima è una regata partita lo scorso 16 settembre che unisce simbolicamente il Salone Nautico di Genova e la Barcolana di Trieste.

Per quanto riguarda il Summit, si tratta di un evento dedicato alla sostenibilità e alla salute del Mare Mediterraneo, che si svolgerà dal 6 al 9 ottobre. Infine, è stato istituito il «Trofeo Generali - Women in Sailing», che premia la prima donna timoniere di un equipaggio misto che taglierà la linea del traguardo in Barcolana.

«Ritornare in mare insieme, praticando lo sport e confrontandoci su temi come l'ambiente, la diversità e inclusione, la sostenibilità - ha detto il presidente di Generali, Gabriele Galateri di Genola - rende questa esperienza ancora più significativa». «Quest'anno stiamo percorrendo molte nuove rotte con l'obiettivo di innovare l'evento - ha sottolineato il presidente della Barcolana, Mitja Gialuz -, ma al centro della nostra attenzione c'è sempre il popolo della vela».